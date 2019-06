Scoppia l'incendio in un'area boschiva, arriva il canadair

E’ dovuto intervenire un canadair, oltre che gli uomini della Forestale e i vigili del fuoco, per riuscire ad avere la meglio sull’incendio bosco che si è sviluppato in contrada Ardicola a Cattolica Eraclea. Ore concitate sono state vissute anche dai carabinieri che si sono occupati anche della viabilità per evitare che si innescassero incidenti stradali.

L’intervento del canadair è stato veramente provvidenziale perché dopo una raffica di lanci, il fronte incandescente è stato completamente domato e, di fatto, sono stati limitati i danni alla macchia Mediterranea. Il fuoco, per fortuna, almeno in questo caso non è riuscito ad avvicinarsi alle abitazioni e dunque nessuno, effettivamente, è risultato essere in pericolo. I pompieri del comando provinciale e anche gli uomini della Forestale, negli ultimissimi giorni, stanno vivendo ore ed ore veramente campali. Brucia praticamente mezza provincia: sterpaglie per la maggior parte, ma già in diverse occasioni, appunto, gli incendi hanno riguardato anche le aree boschive e, inevitabilmente, in questi casi, l’allarme è sempre più forte.