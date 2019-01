Brucia auto posteggiata, nessun dubbio: è stato cortocircuito

Non ci sono dubbi. Non per i vigili del fuoco che sono intervenuti, nella notte fra domenica e ieri, in via Guglielmo Marconi a Cattolica Eraclea. L’incendio della Renault Clio, che era posteggiato lungo la strada, ha avuto una matrice accidentale. Secondo i pompieri del comando provinciale di Agrigento a determinare la fiammata iniziale è stato un cortocircuito.

Sul posto, durante la notte, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione cittadina che hanno preso atto delle risultanze degli accertamenti dei pompieri. Vigili del fuoco che sono rimasti sul posto, in via Guglielmo Marconi, per più di due ore e mezza. Mancava un quarto d’ora all’una quando i pompieri hanno raccolto l’Sos e a Cattolica Eraclea sono rimasti, all’opera, fino alle 3.