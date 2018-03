Incendiata la villetta confiscata al boss Terrasi, aperta un'inchiesta

Incendiata la villetta, ancora in fase di completamento, che apparteneva al boss Domenico Terrasi e che era stata confiscata. E' accaduto in contrada Bonura a Cattolica Eraclea. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenuti questa mattina, dopo aver raccolto l'Sos giunto alla centrale operativa. In contrada Bonura anche i carabinieri della stazione cittadina che hanno avviato subito le indagini.

Le fiamme - stando a quanto emerge dalla ricostruzione ufficiale del comando provinciale - hanno danneggiato il tetto che sarebbe stato realizzato in legno.

Domenico Terrasi è stato ritenuto, da investigatori e inquirenti, esponente di spicco dell’associazione mafiosa di Cattolica Eraclea. Era stato coinvolto nell'operazione antimafia denominata "Minoa". E' stato di recente scarcerato dopo aver espiato la condanna.

L’immobile incendiato si trova, a quanto pare, a pochi passi dall’attuale abitazione di Terrasi. La villetta che è stata incendiata, verosimilmente all'alba, è stata consegnata dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati al Comune di Cattolica Eraclea. Ancora il bene confiscato non risultava essere utilizzato per fini sociali o istituzionali.

A Domenico Terrasi erano stati confiscati, sempre a Cattolica Eraclea, anche due appartamenti che vennero assegnati al Comune. Uno, in via Enna, è stato assegnato alle suore e l'altro all'arciprete.