"Evasione", deve scontare un anno di domiciliari: arrestato

Deve scontare un anno di domiciliari per evasione, reato commesso nel 2015. E’ in esecuzione di un provvedimento della Procura di Marsala, nel Trapanese, che i carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea hanno arrestato un trentunenne. Il giovane è incappato in un controllo dei militari dell’Arma ed è risultato essere destinatario del provvedimento. Dopo le formalità di rito, i carabinieri di Cattolica Eraclea hanno accompagnato il trentunenne al suo domicilio dove, appunto, dovrà scontare un anno di domiciliari.