"Estorsione ai danni di una pensionata", arrestato un allevatore

Estorsione ai danni di una pensionata. I carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea hanno arrestato l'allevatore 54enne Pasquale Vaccaro che - secondo l'accusa - aveva messo in atto un vero e proprio “cavallo di ritorno”.

Tutto è cominciato quando un ladro ha sfondato il finestrino di un’autovettura ed ha rubato una borsa con dentro documenti e assegni di una pensionata settantatreenne di Cattolica Eraclea. La donna non si è persa d’animo ed è andata, insieme al figlio, a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Poco dopo, un uomo si è messo in contatto con la 73enne, dicendole di essere un intermediario che poteva esserle utile per avere indietro quanto le era stato rubato. In cambio, la richiesta di 500 euro. Subito i militari hanno messo in campo tutte le loro risorse per smascherare questo “cavallo di ritorno” e sono riusciti - ha ricostruito stamani il comando provinciale dell'Arma di Agrigento - a beccare il presunto estorsore: il cattolicense 54enne.

I carabinieri hanno fatto credere che lo scambio fra la borsa e i soldi promessi si poteva effettuare e proprio mentre avveniva la consegna, i militari sono intervenuti arrestando l'allevatore in flagranza di reato. L'indagato, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere "Di Lorenzo" di Agrigento in attesa dell'udienza di convalida. La refurtiva, invece, è stata subito restituita alla pensionato che ha ringraziato i carabinieri per il loro operato.