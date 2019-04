Danneggiato il busto collocato in ricordo di una vittima della mafia

Buttato a terra, nella villetta di via Enna, il busto di bronzo dedicato a Giuseppe Spagnolo, vittima della mafia. Ancora non si sa - secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia - se si tratta di un atto vandalico o se a staccare il busto di bronzo dal piedistallo sia stato il vento. Sembra comunque sfregiata anche la targa che ricorda il primo sindaco del paese dopo il fascismo e dirigente politico protagonista delle occupazioni delle terre incolte ucciso dalla mafia nel 1955.

I carabinieri del comando stanno già facendo gli accertamenti del caso. Il sindaco Santo Borsellino ha mandato ieri sul posto gli operai del Comune per verificare la situazione e per risistemare al suo posto il busto di bronzo installato dall'amministrazione comunale nel 2005 in occasione del 50° anniversario dell'omicidio di Spagnolo definito dai giudici della Corte di Cassazione “delitto di prestigio”.