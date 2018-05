"Anziana investe intera famiglia e scappa", citata in giudizio l'assicurazione

Via libera dal giudice alla citazione in giudizio dell’assicurazione che era stata sollecitata dalle vittime dell’incidente stradale. Il processo è quello che vede imputata Emanuela Magazzù, 74 anni, di Cattolica Eraclea, accusata di avere travolto – dopo un sorpasso azzardato con la propria auto – un’intera famiglia ed essere fuggita, subito dopo, al centro commerciale. La donna, secondo quanto avrebbero accertato le indagini, avrebbe trascorso addirittura tre ore e mezzo a girare per i negozi nel tentativo di fare calmare le acque.

Le telecamere della struttura, però, avevano immortalato tutto e per la donna, che fu anche arrestata, scattò l’accusa di lesioni personali colpose gravi e omissione di soccorso. La Procura ha disposto nei suoi confronti la citazione diretta a giudizio. L’intera famiglia, composta da cinque persone, rimaste gravemente ferite, si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Fabio Inglima Modica e ha ottenuto la citazione dell’assicurazione.

Il giudice Giuseppe Sciarrotta, che all’udienza precedente si era riservato di decidere sulla richiesta, ieri ha dato il via libera e ha rinviato all’8 novembre per sentire i primi testi. L’incidente, con gravi conseguenze, tanto che uno dei cinque feriti (le prognosi erano fino a sessanta giorni) riportò la frattura di una vertebra, è avvenuto l’8 marzo dell’anno scorso nella statale 115 fra Realmonte e Siculiana.