"Trasportava carne e pesce in cattivo stato", una denuncia e multe per 20 mila euro

Temperatura non adeguata, carenza di documentazione, veicoli non assicurati, né revisionati. Ma anche conducenti privi di patente perché revocata. Sono stati diversi i mezzi che si occupano del trasporto alimentare che sono stati controllati dai poliziotti della Stradale di Agrigento e dei vari distaccamenti provinciali. Fra i vari camion ispezionati c'era chi trasportava gelati, prodotti ittici e pizze - tutto surgelato - e chi carne e pesce.

In un caso, il conducente di uno dei veicoli controllati è stato denunciato alla Procura della Repubblica e la merce - carne e pesce - è stata sequestrata, su disposizione del Pm, per la successiva distruzione: a causa del cattivo stato di conservazione. In totale sono state accertate 28 violazioni, per 20 mila euro di multe. Due i veicoli sequestri e tre quelli sottoposti a fermo.

I controlli sono stati effettuati dalla polizia Stradale, su disposizione del ministero dell'Interno. E' stata l'operazione "Alto impatto" che ha permesso di ispezionare i veicoli che si occupano del trasporto di sostanze alimentari. Gli accertamenti sono stati eseguiti sulle statali 640 e 115, fra Agrigento, Licata, Porto Empedocle e Sciacca.