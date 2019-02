Lavori finiti: la cattedrale è salva e riaprirà il 22 febbraio

Il 22 febbraio la cattedrale di San Gerlando sarà riaperta ai fedeli e ai cittadini. Si sono infatti conclusi entro i termini previsti: il 25 febbraio, giorno della festa di San Gerlando, sarebbero stati 2990 giorni dalla chiusura. Anni, ha detto il responsabile dei Beni culturali dell'Arcidiocesi e parroco della Cattedrale don Giuseppe Pontillo, di attesa ma anche di incomprensioni.

I lavori non sono comunque finiti. L' Arcidiocesi sta infatti progettando nuovi interventi sia per la manutenzione delle coperture che alleggerendo la navata nord eliminando il contrafforte dentro la torre del Gualtiero, che da solo pesa oltre 100 tonnellate. I lavori consentiranno non solo di limitare gli spostamenti della Cattedrale ma di rendere potenzialmente fruibile una parte importante del monumento dell'epoca medievale. La riapertura della Cattedrale, secondo Pontillo, oltre ad avere un valore per la collettività dei fedeli, potrà avere delle importanti ricadute turistiche. "Dal 2011 ad oggi - ha aggiunto Pontillo - i ragazzi di Ecclesia Viva hanno portato oltre centomila persone nel cuore antico della città".

Pontillo ha anche sottolineato l'importanza della festa di San Gerlando, evidenziando che si tratta della festa degli agrigentini ed esortando provocatoriamente chi "ha preso il giorno libero il 25, deve venire alla processione del 24 per ridare un valore etico a questo giorno di astensione dal lavoro".