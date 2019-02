"La Cattedrale è tornata sicura", revocata dopo otto anni l'ordinanza di chiusura

La navata nord della Cattedrale non è più in pericolo: dopo quasi otto anni revocata l'ordinanza sindacale da per del Comune di Agrigento.

Il sindaco Lillo Firetto ha infatti provveduto alla revoca del provvedimento firmato dall'allora sindaco Marco Zambuto quando le condizioni dell'edificio di culto si aggravarono a causa del dissesto idrogeologico che ha colpito la collina di San Gerlando.

Un'ordinanza, quella sottoscritta oggi, che parte da una relazione tecnica fornita dall'Arcidiocesi di Agrigento che, "alla luce degli interventi sommariamente descritti, puntualmente riscontrabili nelle relazioni inviate al Genio civile, si può affermare che la navata nord oggi è da considerarsi sicura". L'atto inoltre ribadisce che "vi sono le condizioni di sicurezza necessarie affinché codesta Curia possono svolgere le attività consone alla fabbrica e pertanto sono venute meno le situazioni di criticità per le quali è stata emessa l'ordinanza sindacale 44 del 22 febbraio 2011".

Giorno 22 si celebrerà una Santa Messa per la riapertura al culto della "Chiesa Madre".