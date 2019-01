Cattedrale, saranno necessari altri 190mila euro di restauri

Cattedrale di Agrigento, se fervono i lavori per poter riaprire al culto la struttura entro la festa di San Gerlando dopo anni, l'edificio però potrebbe a breve essere nuovamente oggetto di interventi manutentivi di una certa importanza.

A progettarli e volerli è stata la Soprintendenza, che ha per questo fine ottenuto un finanziamento da parte dell'Assessorato regionale ai beni culturali di circa 200mila euro per la realizzazione di “opere di presidio e protezione per la salvaguardia” di alcune delle parti più importanti e preziose del luogo di culto.

Il progetto, firmato dal dirigente del settore beni monumentali prevederà “opere di presidio, puntellamento, protezione e interventi conservativi post smontaggio di manutenzione e messa in sicurezza delle superfici plastiche, lapidee e architettoniche dei monumenti, cappelle, transetto e apparati plastici della navata settentrionale".

Saranno interessate alcune delle cappelle più importanti e soprattutto la parte della chiesa madre oggi in peggiori condizioni, trattandosi del lato maggiormente interessato dei fenomeni di dissesto idrogeologico rispetto ai quali sono stati oggi messi in opera gli interventi da parte dell'Arcidiocesi di Agrigento.