Coronavirus, maxi catering solidale allo Spallanzani: ai fornelli un agrigentino

Sono diversi i ristoranti che hanno riaperto le proprie cucine per supportare il personale degli ospedali donando loro dei pasti caldi. C’è chi, però, ha deciso di portare la cucina del ristorante ai piedi dell’ospedale Spallanzani di Roma.

L’idea solidale è venuta ad agrigentino doc, ovvero Mario Sansone. Il titolare di Marzapane, ristorante rinomato di Roma, ha porto la sua squadra in uno degli ospedali simbolo dell’emergenza Coronavirus. Mario Sansone, “armato” di mascherina, ha cucinato – insieme ad altri – un pranzo speciale per il personale ospedaliero romano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un vero e proprio catering solidale per chi, in questo momento, sta vivendo una vera e propria emergenza. Mario Sansone, insieme al suo staff, ha portato di tutto ed alla fine i piatti erano a prova di chef. Interi cartoni di pasta per chi, in questi giorni, sta combattendo una delle battaglie più difficili degli ultimi tempi.