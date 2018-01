Caterina Balivo: "Agrigento è bellissima", il sindaco Firetto la invita in città

Caterina Balivo ha lanciato la proposta al sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. La conduttrice di “Detto Fatto”, programma in onda su Rai 2 ah chiesto al primo cittadino: "Vorrei esserci per la Sagra del Mandorlo in Fiore".

Un dai e vai che Firetto ha chiuso con tanto di invito. Il sindaco si è messo in contatto con il programma in onda sulle reti rai, ed ha invitato la presentatrice a soggiornare in città nella settimana del Mandorlo.