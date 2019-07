Le bandiere rosse non fermano i bagnanti, catena umana per salvare un uomo

Vento, mare in burrasca e bandiere rosse utili ad avvisare i bagnanti del pericolo. Questo, però, in alcune spiagge dell’Agrigentino, non è bastato. Diversi bagnanti hanno voluto regalarsi un bagno al mare. E’ successo anche a Lido Rossello, Realmonte.

Oggi, intorno alle 13, si è sfiorata la tragedia. Un uomo aveva voglia di una nuotata rilassante, ma presumibilmente non ha fatto i conti con il mare in burrasca.

Le onde hanno trascinato l’uomo troppo lontano da riva e la forza delle sue braccia non è bastata. Diversi i bagnanti presenti sulla spiaggia che avvertito il serio pericolo hanno agito d’istinto e di intelligenza. Una vera e propria catena umana ha permesso il salvataggio in extremis dell’uomo.

Dei veri angeli del mare che hanno salvato l’uomo dalla morsa del mare. Sono stati dei soccorsi più che mai provvidenziali, una forza che ha salvato la vita dell’uomo che poco dopo è stato riportato sulla spiaggia.