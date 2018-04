Risoluzione contratto Girgenti acque, Catanzaro: "Traguardo importante"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il via libera alla risoluzione del contratto con Girgenti acque indica in maniera inequivocabile l'orientamento della popolazione agrigentina contro una gestione privatistica delle risorse idriche pubbliche che, in 10 anni, non ha Certamente dimostrato di funzionare”. Così Il deputato regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro commenta il voto all'unanimità dell'assemblea dell'ATI.

“Quello di oggi è un traguardo importante – continua Catanzaro – ma è necessario andare avanti con determinazione. I sindaci – conclude - devono continuare a lavorare sinergicamente a sostegno delle richieste dei cittadini”.