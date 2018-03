"Ti abbiamo a cuore", la Seus dona defibrillatore al Comune

E' stato collocato questa mattina, accanto all'ingresso del Municipio, il defibrillatore semiautomatico donato al Comune dalla società Seus nell'ambito del progetto "Ti abbiamo a cuore".

Con la localizzazione attraverso un'App “salvavita” sarà possibile individuare in tempo reale il defibrillatore più vicino, visualizzare il percorso più breve per raggiungerlo e contemporaneamente contattare il 118. Il defibrillatore può essere utilizzato, in caso di necessità, rompendo la protezione in policarbonato. Il sito è provvisto di videosorveglianza nel caso di atti vandalici.

I vigili urbani del comando castrofilippese sono stati già formati per l'eventuale utilizzo.