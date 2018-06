"Trovati con hashish e marijuana", scattano un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. E' questo il bilancio di un'operazione - mirata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti - che stata realizzata dai carabinieri della stazione di Castrofilippo che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì. I militari dell'Arma hanno effettuato diverse perquisizioni e in una di queste sarebbero state "rinvenute 29 dosi, già confezionate in bustine di cellophane, per un peso complessivo di circa 30 grammi, nonché materiale atto al taglio e confezionamento: un bilancino elettronico e due coltelli intrisi della medesima sostanza," - scrivono dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - .

Un diciannovenne Pasqualino Pio Spallino è stato, dunque, arrestato. Dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari.

In un'altra abitazione, i militari hanno ritrovato - ricostruiscono sempre ufficialmente dal comando provinciale - un pezzo di hashish del peso di circa 15 grammi e una pianta di marijuana, interrata in un vaso, alta circa 50 centimetri. Il trentaduenne, S. G., è stato denunciato alla Procura.