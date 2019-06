Infastidisce e aggredisce un passante, l'uomo in ospedale: arrestato romeno

Prima avrebbe infastidito – una vera e propria opera di molestie - alcuni passanti, poi all’improvviso si sarebbe scagliato, aggredendolo, contro uno di loro. Un uomo che sarebbe stato picchiato per futili motivi. Forse – ma non è chiaro – perché avrebbe cercato di allontanare da se e dalle persone che erano con lui quel molestatore. Una pattuglia dei carabinieri, durante un ordinario controllo del territorio, s’è imbattuta, passando, in quel caos.

Subito i militari hanno provato a fermare il venticinquenne che stava picchiando l’altro. Il venticinquenne romeno avrebbe però fatto resistenza. Ed è proprio per resistenza a pubblico ufficiale che è stato arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato portato al carcere “Di Lorenzo” di contrada Petrusa ad Agrigento. L’uomo di Castrofilippo, rimasto ferito, è stato invece portato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì dove i medici, dopo tutti i necessari controlli, gli hanno diagnosticato ferite e traumi giudicati guaribili in circa 15 giorni.