Casting sull'isola di Linosa, il regista Querci a "caccia" di attori

Aspirati attori cercasi. Casting aperti a Linosa. Il regista Matteo Querci cerca attori per un film da ambientare sull’isola, che racconta la storia di Francesco, pescatore toscano trapianto a Linosa a causa di un amore estivo nato in tempi di giovinezza.

Con Francesco anche la figlia Anita, pronta a supportare il padre per l’abbandono di Claudia, moglie e madre scappata insieme ad un commercialista del Nord. I ruoli richiesti dal regista sono in tutto nove. Tra questi: un 75enne, una 65enne ed una 35enne. Linosa diventa una sala casting a cielo aperto, per un film pronto a prendersi la scena.