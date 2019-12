Casteltermini non resterà più isolata: c'è il bando per evitare le frane

Lo scorso marzo sono stati aggiudicati, per 412 mila euro, i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 22: fra la stazione Campofranco - Cozzo Disi - Casteltermini. Adesso, il Libero consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato il bando per appaltare i lavori urgenti sulle frane esistenti al chilometro 10, sulla provinciale 21: Casteltermini-Passofonduto, in contrada Calcara. L'importo complessivo dell'appalto è di 390 mila euro.

All'inizio di gennaio, Casteltermini aveva vissuto giorni terribili: proprio la strada provinciale 21 era stata invasa da fango e detriti, determinando notevoli disagi. C'era stato uno smottamento e quella che era l'unica strada d'accesso al paese era stata bloccata. Anche i rappresentanti dell'allora amministrazione comunale protestarono in maniera accorata parlando di "vergogna nazionale". Sindaco e assessore, allora in carica, vennero ricevuti anche dal prefetto di Agrigento Dario Caputo. Al prefetto venne consegnato un dossier cartaceo con la cronistoria dei ritardi che – a detta degli amministratori di allora – andavano subito colmati nell’interesse della comunità. Di fatto, Casteltermini aveva assistito - alla fine del 2016 - alla chiusura della Cozzo Disi e poi della strada Acquaviva-Casteltermini. Infine, appunto, c'era stato il cedimento di fango e detriti lungo la Passo Fonduto.

L'emergenza, adesso, non si ripeterà. Perché oltre ai lavori di messa in sicurezza della Campofranco - Cozzo Disi - Casteltermini, l'ex Provincia regionale ha pubblicato il bando per l'appalto dei lavori urgenti sulla provinciale 21. Lavori che sono stati finanziati con fondi della Regione Siciliana. L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, è di 380.250 euro. Il termine dell’esecuzione dei lavori è stato fissato in 240 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal momento di consegna del cantiere.