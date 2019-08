Trovato in sella ad uno scooter con telaio contraffatto, denunciato

Avrebbe dovuto essere, almeno per la pattuglia dei carabinieri, un ordinario controllo del territorio. In quel posto di blocco – allestito nel centro del paese – è però incappato un quarantenne in sella ad un ciclomotore. Uno scooter che, subito, a prima vista, è risultato essere privo di targa. Ma non soltanto perché, ad una ispezione più approfondita, i carabinieri della stazione di Casteltermini hanno appurato che quel “due ruote” aveva anche il numero di telaio contraffatto. Il castelterminese quarantenne, che era alla guida del ciclomotore, a quanto pare, non avrebbe saputo dare spiegazioni convincenti tant’è che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di ricettazione.

Lo scooter è stato, naturalmente, subito sequestrato e, adesso, l’attività investigativa dei militari dell’Arma di Casteltermini – che sono coordinati dal comando compagnia di Cammarata – è indirizzata ad appurare la provenienza di quel ciclomotore.

Da dove e a chi è stato rubato? E qual è la strada che il mezzo ha seguito per arrivare a Casteltermini? Sono queste alcune delle domande che, in queste ore, si stanno ponendo i carabinieri della stazione cittadina. Servirà naturalmente del tempo per riuscire a dare delle risposte circostanziate. Non è escluso – ma a tal riguardo è fitto il riserbo investigativo – che il quarantenne possa tornare ad essere ascoltato, nel tentativo di fare rapidamente chiarezza, dagli investigatori. Nel frattempo, come procedura investigativa esige, tutte le denunce di furto presentate in provincia, ma non soltanto, vengono passate in rassegna.