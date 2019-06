Sagra del Tataratà, individuata la data e Casteltermini è pronta ad urlare: "E tutti cu 'na vuci: evviva Santa Cruci"

Le date sono state individuate. Perché la storia lunga 352 anni non si interromperà. La festa di Santa Croce - Sagra del Tataratà è pronta a tornare in scena. Potrebbe farsi - se arriveranno tutte le necessarie, indispensabili, autorizzazioni - sabato e domenica. La simbolica preghiera - cantata al cielo domenica sera, nella piazza antistante alla chiesa Madre, - è stata accolta. Il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, ha individuato le possibili date: sabato e domenica appunto. Giorni nei quali i castelterminesi potrebbero, finalmente, tornare a dire: "E tutti cu 'na vuci: evviva Santa Cruci!".

Alle diatribe politiche e agli assetti amministrativi ci si penserà in un secondo momento. In queste ore, la macchina amministrativa di Casteltermini è freneticamente al lavoro. Perché esattamente per come era stato deciso durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi domenica mattina, la kermesse - che coniuga riti religiosi e folclore - dovrà essere organizzata dal Comune e non più dall'associazione che rappresenta i ceti.

La Sagra del Tataratà era stata, all'improvviso, sospesa sabato scorso con un provvedimento del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci perché "non sussistevano - scriveva il questore - le adeguate garanzie a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumità pubblica". Ad evidenziare rischi, una volta sentiti dai carabinieri di Casteltermini, che sono coordinati dal comando compagnia di Cammarata, erano stati gli stessi organizzatori. A Casteltermini - nelle ore immediatamente antecedenti all'avvio della festa di Santa Croce - si erano, infatti, registrate liti, aggressioni e minacce.

Il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - presieduto dal prefetto Dario Caputo - aveva differito "la manifestazione ad altra data, preferibilmente tra due settimane". Ma a metà giugno sarà festa a Cammarata. E questa concomitanza di eventi potrebbe naturalmente pregiudicare le presenze turistiche in entrambi i Comuni. Motivo per il quale, a quanto pare, nelle ultime ore, si è arrivati alla decisione definitiva del Comune: gli amministratori hanno optato per sabato e domenica.

Dal Municipio di Casteltermini dovrà, naturalmente, essere formalizzata istanza alla Questura di Agrigento. E se tutto sarà, amministrativamente, in regola, non potrà che arriva il necessario via libera. Durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica era stato, del resto, già deciso anche un potenziamento delle forze dell'ordine da schierare, in via precauzionale naturalmente, sul territorio di Casteltermini.