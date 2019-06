Sagra del Tataratà, vertice urgente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza: "La kermesse fra due settimane"

Non tutto è perso. A margine delle celebrazioni della Festa della Repubblica, si è riunito, in Prefettura, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A presiederlo il prefetto Dario Caputo. Il comitato ha stabilito il differimento della Sagra del Tataratà ad un'altra data: preferibilmente tra due settimane. Una decisione che dovrebbe, di fatto, far rientrare il caos che si sta registrando - da tutti i punti di vista - in queste ore a Casteltermini.

"Nel corso della riunione sono state approfondite le cause che hanno imposto la sospensione, nel pomeriggio di ieri, della festa del Taratatà a Casteltermini - hanno reso noto dalla Prefettura di Agrigento - . Come avevano evidenziato nella giornata di ieri dagli stessi organizzatori, sono venute a mancare le condizioni di sicurezza necessarie al tranquillo svolgimento della manifestazione". Motivo per il quale, appunto, il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha firmato l'intimazione "a non effettuare la manifestazione denominata 'Festa di Santa Croce - Sagra del Tataratà 2019', non sussistendo - scriveva il questore - le adeguate garanzie a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumità degli spettatori".

Alla seduta del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha partecipato anche il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, che si è dichiarato disponibile ad organizzare direttamente, tramite il Comune, la festa del Taratatà. "All’esito delle valutazioni, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito - conclude la Prefettura di Agrigento - il differimento della manifestazione ad altra data, preferibilmente tra due settimane".