"Trovato in possesso di un coltello a serramanico", finisce nei guai un operaio

Sarebbe stato trovato in possesso, durante un controllo dei carabinieri, di un coltello a serramanico di 20 centimetri. Un’arma bianca che è stata subito sequestrata dai militari dell’Arma della stazione di Casteltermini che sono coordinati dal comando compagnia di Cammarata. Il trentenne operaio – colui che è incappato in un posto di blocco e che sarebbe stato trovato in possesso del coltellaccio – è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.