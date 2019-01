Il maltempo blocca l'unica strada d'accesso, Casteltermini è isolata dal resto del mondo

Anche la strada provinciale di Passo Fonduto è impercorribile. Casteltermini - con tre strade su tre off-limits - è isolata dal resto del mondo. A causa delle piogge, è momentaneamente impercorribile anche l'ultima strada provinciale che restava: quella di Passo Fonduto appunto. Su tutte le furie, contro il Libero consorzio comunale di Agrigento, l'assessore Totò Scozzari: “Il vaso è colmo. Adesso il limite, la sopportazione e l’argine si sono rotti e il problema di Casteltermini e dei cittadini del mio paese è diventato una vergogna nazionale che non può essere sottaciuta o tenuta in standby con fantomatiche rassicurazioni a cui non crede proprio nessuno. Quello che è successo oggi è il finale di un film terribile che sconvolge questo territorio. Prima la chiusura della Cozzo Disi a fine 2016, poi l’Acquaviva-Casteltermini e adesso, con questa frana che era prevedibile, l’unica strada percorribile: la Passo Fonduto. E tutto questo - ha scritto l'assessore Scozzari - è avvenuto perché non è stata fatta alcuna manutenzione".

"Siamo stanchi sia come amministratori, sia come i castelterminesi, di farci le domande, più legittime e semplici. Perché non si interviene a questa vergogna nazionale? Perché si continua a ridicolizzarci così con il prendere tempo per rassicurazioni che non possono soddisfare nessuno? - ha scritto l'arrabbiato assessore Scozzari - . Questa ennesima pioggia ha bloccato l’unica arteria percorribile, c’è gente impantanata, gli uffici della Provincia non rispondono al telefono e si rimane isolati nel 2019 come in un paese sottosviluppato e privo di collegamenti essenziali. Cosa scandalosa e intollerabile. Se entro domani mattina gli operai della Provincia non interverranno si bloccheranno tutti i normali spostamenti in entrata e uscita da Casteltermini. Chiediamo un incontro urgente al prefetto per trovare le soluzioni immediate per questo territorio e questa comunità che finora sono stati maltrattati dagli enti preposti. E allo stesso commissario del Libero consorzio chiediamo che venga a fare un sopralluogo immediato dei luoghi che sono inaccessibili e che, di fatto, hanno isolato Casteltermini dal resto del mondo. Cosa che è inaccettabile e intollerabile e che non può essere tralasciata per il diritto di cittadinanza e di vita dei miei compaesani che meritano rispetto al pari delle altre comunità".