Coronavirus ed emergenza povertà, anche il M5s di Casteltermini promuove la "spesa in sospeso"

Il Movimento 5 Stelle di Casteltermini ha proposto la "spesa in sospeso", un'iniziativa a finalità sociale per aiutare coloro i quali per colpa del Covid-19 si trovano in difficoltà.

"L'iniziativa, sposata immediatamente da diverse attività di generi alimentari operanti nel tessuto castelterminese e dalla Caritas - spiegano gli attivisti del Movimento -, prevede che qualsiasi cittadino potrà, se vuole, acquistare uno o più prodotti in più che saranno messi a disposizione di chi potrebbe averne bisogno".

Alcuni degli attivisti 5 Stelle si sono messi a disposizione, previa comunicazione alla Polizia municipale, per consegnare la spesa a domicilio.

Per maggiori informazioni e o per aderire alla iniziativa è possibile contattare Mariantonietta Chiavetta al numero +393397166835

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adesioni

SUPERMERCATO SISA DI " SALVO MAURIZIO"

SUPERMERCATO MAX DI " FABIO ROMANO"

NEW MARKET DI " SFERLAZZA CALOGERO"

ANGOLO,DELLA FRESCHEZZA DI " AGOSTINO E FRANCESCO"

LA PUTIA DEL CORSO DI " ROSY CONSIGLIO"

CARITAS