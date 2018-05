Illuminazione pubblica, dopo 10 anni d'attesa l'iter si è sbloccato: al via i lavori

L'iter si è sbloccato. E' stato firmato il contratto e già dalla prossima settimana partiranno gli interventi per sistemare l'illuminazione pubblica in tutta Casteltermini, estendendola anche alle zone di nuova espansione. A dare la notizia, con entusiasmo, è stato l'assessore comunale Totò Scozzari: “Dopo una decina d’anni, l’iter si è finalmente sbloccato. E' stato firmato il contratto con la ditta per realizzare il cambio della luce e la sistemazione delle lampade, prolungando l'illuminazione pubblica nelle zone di nuova espansione".

L’assessore ha già convocato la ditta: "Mi è stata data piena disponibilità per fare un monitoraggio della situazione generale a Casteltermini e per operare subito con dovizia e ridare luce al nostro territorio. Saranno sistemati luci e lampioni - spiega Scozzari - che daranno una nuova visione cromatica e organica dell’illuminazione pubblica proprio nella settimana più importante: quella della festa del Taratatà. Ringrazio sentitamente il sindaco Nicastro che mi ha dato ampio mandato su questa problematica importante e ringrazio il consigliere comunale Maria Pia Greco, già assessore per il lavoro certosino che ha iniziato e che oggi vede grandi risultati. Finalmente - conclude l'assessore Scozzari - i cittadini non rischieranno più la sera di dover camminare o guidare in situazioni al limite, ritengo da sempre che la buona politica parta da questi segnali che tendono solo alla crescita della comunità e al ripristino di diritti".