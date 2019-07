La "banda delle macchinette" non va in ferie: messo a segno un nuovo colpo

La “banda delle macchinette” è tornata in azione. E questa volta lo ha fatto al liceo Scientifico Madre Teresa di Calcutta di Casteltermini. Qualcuno, verosimilmente durante le ore notturne, senza essere visto, né tantomeno sentito, è riuscito ad intrufolarsi all’interno dell’istituto scolastico e, a quanto pare, s’è diretto immediatamente verso i distributori di snack e bevande.

Le “macchinette” sono state forzate, creando danni importanti, e dalle cassette raccogli soldi sarebbero stati portati via alcune centinaia di euro. Fatta la scoperta, al momento della riapertura dell’edificio scolastico, è stato subito lanciato l’allarme e al liceo Scientifico Madre Teresa di Calcutta si sono precipitati i carabinieri della stazione cittadina. I militari dell’Arma hanno constatato il furto con scasso, raccolto la denuncia contro ignoti e hanno immediatamente avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome a qualcuno dei componenti della banda che ha messo a segno la razzia. Difficile, infatti, ma non escluso ancora naturalmente, che ad agire possa essere stato un ladro solitario.