"Visitata" la casa di un pensionato, è il terzo furto in poche settimane

Sono riusciti ad intrufolarsi all’interno di una abitazione estiva, in contrada Cipolluzzi a Casteltermini, e – senza essere visti, né tanto meno sentiti - hanno arraffato una motosega, un decespugliatore, due trapani e diversi attrezzi. Banda di ladri in azione nelle campagne di Casteltermini dove è stata presa di mira la casa estiva di un pensionato settantenne. Il danno economico è stato quantificato in oltre mille euro.

Le indagini, dopo la formalizzazione della denuncia, sono state già avviate dai carabinieri della stazione cittadina, che sono coordinate dal comando compagnia di Cammarata. Già nelle scorse settimane altri due colpi analoghi, ossia con lo stesso modus operandi, sono stati messi a segno prima in viale Della Silva e poi in contrada Canetta, sempre a Casteltermini. Anche di queste indagini si stanno occupando i carabinieri cercando di stabilire, in primissima battuta, se dietro ai tre diversi colpi vi sia o meno la stessa “mano”.