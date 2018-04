"Topi d'appartamento" in azione: portati via gioielli e oro per migliaia di euro

Hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa, si sono intrufolati dopo aver forzato una finestra, hanno messo armadi e cassetti a soqquadro e sono riusciti ad arraffare quanto di prezioso vi fosse custodito all’interno. Una banda di ladri – difficile, ma non impossibile, ipotizzare che ad agire sia stato un solo delinquente – hanno razziato gioielli e oro per quasi 5 mila euro dalla residenza, di proprietà di impiegati, presa di mia in viale Della Silva a Casteltermini.

A fare la scoperta, al momento del rientro in casa, sono stati i proprietari. Subito è stato lanciato l’Sos al 112 e sul posto si sono portate le pattuglie della stazione dei carabinieri di Casteltermini. I militari dell’Arma, coordinati dal comando compagnia di Cammarata, hanno effettuato il sopralluogo di rito, raccolto la denuncia contro ignoti e hanno avviato le indagini. Non accadeva da tempo - o almeno non sono stati precedentemente resi noti, dai carabinieri, altri analoghi episodi delinquenziali - che a Casteltermini venissero messi a segno dei furti in abitazione. Spetterà all’attività investigativa dei militari dell’Arma cercare di tracciare la giusta pista investigativa per identificare i ladri.