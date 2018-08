Casteltermini, lavori di manutenzione: interrotta fornitura idrica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, con nota nr. 5497/18 del 08/08/2018, Siciliacque S.p.A., società di sovrambito, informa che, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del 09/08/2018, interromperà la fornitura idrica al comune di Casteltermini per realizzare un allaccio per il collegamento di un idrante antincendio a servizio del comune. Ciò premesso, la turnazione idrica in programma per il 09/08/2018 e il 10/08/2018 potrà subire limitazione e/o slittamenti.

Si significa che, ripristinata la regolare fornitura idrica, la distribuzione tornerà regolare, ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.