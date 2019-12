Riti dell'Immacolata, si rinnova la tradizione dei "pagliara" di Casteltermini

Nella settimana dei riti dedicati all'Immacolata, come da tradizione, dopo la celebrazione eucaristica serale, a Castelterimi il simulacro della Madonna viene portato in processione nei quartieri del paese dove i residenti preparano dei falò o "pagliara" che sono formati con la legna ricavata dalle potature degli ulivi che si effettua durante la stagione della raccolta. Falò che vengono poi accesi e attorno ai quali si consumano dei bancheti con dolci tipici che, in questo caso, sono degli ex voto alla Madonna. Tradizioni che si tramandano da generazioni e che sono particolarmente attese soprattutto dai bambini.