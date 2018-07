Accertamento ispettivo, il Comune: "Abbiamo già inviato i chiarimenti"

Accertamento ispettivo al Comune di Casteltermini, il segretario generale Maria Cristina Pecoraro e il presidente del consiglio comunale Gerlando Cannella replicano: "Abbiamo già chiesto alla Regione di revocare il provvedimento".

"Sono stati già trasmessi all'ufficio ispettivo dell’assessorato i richiesti chiarimenti, comprensivi anche di una nota a firma del presidente del Consiglio, in data 11 luglio scorso - spiegano in una nota - . Con meraviglia si è appreso, tramite il sito ufficiale dell’assessorato delle Autonomie Locali, dell’adozione del decreto, datato 17 luglio 2018, avente ad oggetto l’accertamento ispettivo a seguito dell’esposto da parte del gruppo consiliare M5S. E’ stato tempestivamente chiarito con il responsabile del procedimento e con il dirigente del servizio ispettivo presso l’Assessorato che la richiesta relazione è stata inoltrata in data 11 luglio ad uno dei due indirizzi di posta elettronica certificata cui è stato inoltrato l’esposto del M5S ed è stata allegata la copia della ricevuta di consegna. Pertanto - continuano - in data 23 luglio è stata inoltrata formale richiesta di revoca del suddetto decreto perché fondato sulla errata rappresentazione dei fatti – mancato riscontro da parte degli organi comunali – considerato che la relazione era stata trasmessa ad una casella di posta elettronica certificata dell’assessorato Autonomie Locali, indicata nell’esposto ma diversa da quella utilizzata dall’ufficio ispettivo, al quale gli atti sono stati consegnati con qualche giorno di ritardo".

Il Comune, inoltre, ha chiesto, in considerazione del fatto che l'ente versa in condizioni di dissesto finanziario, di non essere gravato da una spesa aggiuntiva come il pagamento dell'indennità dell'autore dell'intervento ispettivo.

"Qualora, invece, l’ufficio ispettivo non dovesse ritenere fondati i chiarimenti formulati dal segretario e dal presidente del consiglio comunale - concludono -, l’intervento ispettivo farà chiarezza sull’operato degli uffici e dei titolari delle cariche politiche, assunto come illegittimo dal gruppo consiliare M5S".