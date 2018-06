Casteltermini, acqua inquinata per il maltempo: divieto di uso in tutto il Comune

Acqua inquinata a Casteltermini in seguito alle pioggie degli ultimi giorni: il sindaco, su indicazione di Girgenti Acque, ha esteso il divieto di uso potabile a tutta la rete idrica del Comune.

Girgenti Acque, "per garantire a tutta l’utenza servita continuità nell’approvvigionamento idrico", ha predisposto l’approvvigionamento sostitutivo di acqua potabile a mezzo autobotte. Per usufruirne bisognerà andare domani, in piazza Duomo, dalle 7,30 alle 13,30.