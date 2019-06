Abusi edilizi nel castello della famiglia Firetto, la Cassazione: “Nuovo passaggio al riesame”

La Cassazione rimette tutto in discussione. Lo fa disponendo un nuovo passaggio al Riesame che dovrà decidere se mantenere o meno il sequestro del castello ducale Colonna di Joppolo Giancaxio. Il Riesame - accogliendo il ricorso dei difensori: gli avvocati Angelo Farruggia, Gennaro Caponnetto e Antonio Reina - aveva disposto il dissequestro. “L’opera – scriveva il giudice Wilma Angela Mazzara – è stata, peraltro, destinata ad attività economiche in un contesto depresso e povero di iniziative imprenditoriali private. Questa attività ha portato, se non benessere, posti di lavoro e attività di indotto”.

Adesso, la decisione del Riesame - ossia quella del dissequestro del bene storico e architettonico che è stato acquistato un decennio fa e viene gestito, per ricevimenti nuziali, dalla famiglia del sindaco di Agrigento Lillo Firetto - è stata annullata dalla Suprema Corte alla quale si è rivolta la Procura della Repubblica. L'inchiesta, coordinata dal capo dell'ufficio Luigi Patronaggio e dal suo vice Salvatore Vella, è stata condotta dal pm Antonella Pandolfi. Sarà necessario dunque un nuovo, ulteriore, passaggio al tribunale del Riesame dopo il deposito delle motivazioni.

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, insieme al fratello Mirko sono indagati per reati edilizi. Secondo il pubblico ministero Antonella Pandolfi e il gip Francesco Provenzano, che qualche giorno prima di Natale aveva disposto il sequestro, il complesso sarebbe stato abusivo. Nel mirino una serie di opere, interne ed esterne, che – secondo l’accusa – sarebbero state illegittime.

Abusi edilizi nel Castello dei Firetto, scatta sequestro