Palma di Montechiaro, votato il bilancio di previsione 2019

La Giunta municipale di Palma di Montechiaro approva il Bilancio di previsione 2019: è il terzo comune siciliano e uno dei primi del

meridione d’Italia che si è dotato di questo strumento, secondo l'Amministrazione.

Il Bilancio ammonta ad oltre 73 milioni di euro. Dovrà essere votato adesso dal Consiglio comunale. “In questo modo – dice raggiante il sindaco Castellino – non c’è rischio di mettere in pericolo i servizi che l’ente eroga per la cittadinanza. I capi area avranno l’opportunità di studiare per tempo gli interventi da attuare. Il consiglio comunale, in questo modo, non sembra un semplice passacarte, ma sarà, giustamente, protagonista perché potrà apportare delle idee per migliorare ulteriormente la vivibilità dei miei concittadini. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato un comune con il Bilancio del 2016 approvato nel febbraio del 2017".