Cassonetti ribaltati, si comincia: la città pronta alla raccolta differenziata

Si comincia. Cassonetti ribaltati in città e raccolta differenziata pronta a iniziare. Gli agrigentini già da domani dovranno conferire i rifiuti negli appositi mastelli. Un cambiamento radicale per la città che domani darà il via ad una nuova abitudine. La raccolta differenziata partirà ufficialmente, niente rinvii e agrigentini che dovranno abituarsi a tutte quante le novità.

L’Iseda e la Sea, imprese che gestiscono il servizio hanno fatto le loro raccomandazioni: “I condomini numerosi dovranno munire i propri cestelli con delle apposite targhette”. I ritardatari potranno, oltre a ritirare i cestelli a Fontanelle, anche lasciare fuori casa l’umido in sacchetti biodegradabili.

Le polemiche non mancano, già alcuni cassonetti della spazzatura non stati ribaltati spostando sul marciapiede i rifiuti. Nello specifico in centro città, materassi e televisioni ma anche grandi sacchetti sono stati messi da parte. Agrigento si affida alla raccolta differenziata, a sud i cittadini hanno iniziato già da qualche mese. Non sono mancate le multe e la caccia agli “incivili”, l’amministrazione comunale spera che la città si possa abituare in fretta.