Patteggia una condanna per droga, ma cambia la legge: tutto annullato

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di patteggiamento per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a carico di un canicattinese. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia in edicola oggi. La sentenza è stata cassata in forza di una recente decisione della Corte costituzionale, che ha imposto una pena minima di otto anni per i "reati non lievi in materia di stupefacenti".

La pena, riporta ancora il quotidiano, era quindi "illegale" e va quindi annullata.