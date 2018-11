La Cassazione annulla i divieti: libertà d'espressione ad Arnone

Giuseppe Arnone torna su Facebook e potrà anche rilasciare interviste, usare la posta elettronica e pubblicare libri. Lo stesso Arnone e l'avvocato Diego Galluzzo, con la collaborazione dell'avvocato Daniela Principato, hanno vinto il ricorso in Cassazione: è stato annullato, infatti, - secondo quanto rende noto, con una mail, lo stesso Arnone - il provvedimento che limitava la libertà di espressione e di comunicazione di Arnone.

Il tribunale di Sorveglianza di Palermo, a seguito di una serie di esposti presentati dalla moglie dell’allora ministro Angelino Alfano, dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, dal consigliere di Stato Luigi Birritteri, dal procuratore aggiunto di Catania Ignazio Fonzo e dal Pm Andrea Maggioni, aveva emesso un’ordinanza che vietava ad Arnone ogni pubblicazione, rapporto con i giornalisti, presenza televisiva e in manifestazioni pubbliche. Veniva pure limitato l’uso delle mail.

Con un lavoro congiunto gli avvocati Giuseppe Arnone e Diego Galluzzo, con la collaborazione dell’avvocato Daniela Principato, hanno impugnato il provvedimento davanti la suprema Corte di Cassazione "che all’udienza dell’altro ieri ha accolto - scrive Arnone - il ricorso, annullando l’ordinanza 'bavaglio' e restituendo ad Arnone la libertà di espressione".

"Già da ieri è stata attivata la pagina Facebook sospesa di Peppe Arnone e sempre ieri, con un video, Arnone ha ringraziato Vittorio Sgarbi per l’impegno a sua difesa. Nei prossimi giorni in una conferenza stampa Arnone - rende noto il legale, ex ambientalista, - illustrerà le pubblicazioni che ha in programma di realizzare già entro Natale".