Caso "Sea Watch3", i Pm negano il nulla osta per l'allontanamento di Carola Rackete

La Procura della Repubblica di Agrigento, con in testa il procuratore Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella, hanno negato il nulla osta all'allontanamento del comandante della Sea Watch3, Carola Rackete. Dopo la firma, di ieri sera, del prefetto di Agrigento Dario Caputo è arrivato il "no" al nulla osta da parte della Procura. Carola Rackete dovrà restare in Italia almeno fino al 9 luglio, giorno dell'interrogatorio - già disposto dall'aggiunto Salvatore Vella - per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta del primo fascicolo d'inchiesta aperto.

Il provvedimento di allontanamento - firmato, appunto, subito dopo che il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l'arresto ed ha rimesso in libertà l'indagata - dovrà essere convalidato dal tribunale civile, sezione specializzata, di Palermo.

Poco prima, il ministro dell'Interno Matteo Salvini era tornato a commentare il caso "Sea Watch3" e la non convalida dell'arresto di Carola Rackete. "C'è una giustizia che in queste ore ci deve spiegare se possiamo quantomeno mettere su un aereo direzione Berlino questa signorina o se la dobbiamo vedere fare shopping a Santa Margherita Ligure o a Portofino in attesa di attentare alla vita di altri finanzieri. È veramente una sentenza scandalosa".