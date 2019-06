L'altra faccia di Lampedusa, turisti fotografano la Sea Watch da Porta Europa

La bella stagione per Lampedusa è iniziata da un pezzo. Sull’isola sono migliaia turisti che in questi giorni, stanno affollando le spiagge dell’isola più grande delle Pelagia.

Il “caso Sea Watch” è rimbalzato in ogni dove, anche sulle spiagge lampedusane. La Ong ha forzato il blocco e si trova in acque italiane. I turisti, ma anche gli isolani, si sono da subito accorti del “traffico” marittimo. Molti di loro si sono radunati ai piedi di Porta Europa.

L’altra faccia di Lampedusa racconta di un pomeriggio normale, ma diverso da solito. Pantaloncini e costume, ma anche infradito e borse mare, con in mano gli smartphone. I turisti, fotografano da lontano la Sea Watch. Alcuni, fanno anche un selfie con lo sfondo della Ong. Questa sera, intorno alle 20 e 30, i 42 migranti dovrebbero sbarcare al porto di Lampedusa. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, in una intervista ha detto che a “Lampedusa non vuole che si facciano allarmismi. La stagione estiva è appena iniziata e nessuno vuole che l'immagine dell'isola venga pregiudicata". Non è escluso, che diverse persone, questa sera, siano al porto dell’isola per assistere – seppur da lontano – allo sbarco dei migranti.