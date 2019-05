Caso Sea Watch3, l'Anm in difesa della Procura: "Da Salvini intimidazioni che delegittimano"

Prima la presa di posizione dei magistrati di Area: la corrente delle toghe progressiste. Poi quella dell'associazione nazionale magistrati. Tutti, in maniera compatta, sostengono la Procura di Agrigento. Le recenti dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini "delegittimano la magistratura, alludendo

a decisioni assunte in base ad orientamenti politici, e sembrano approvarne o meno l'operato a seconda del contenuto - riporta l'Adnkronos - . Hanno inoltre innegabile carattere intimidatorio rischiando di suscitare un clima di avversione nei confronti dei singoli magistrati e della istituzione tutta" - hanno scritto, in una nota, la Giunta esecutiva centrale e la Giunta esecutiva sezionale di Palermo dell'associazione nazionale magistrati.

"La legittimazione della magistratura trova fondamento nella Costituzione" - ricorda l'Anm, e i magistrati hanno "l'obbligo di accertare i fatti e giudicare applicando le leggi dell'ordinamento, uguali per tutti, in nome del popolo Italiano". L'associazione ha, naturalmente, espresso "solidale vicinanza ai colleghi certi che nulla condizionerà il loro lavoro".

"Il governo rispetti le prerogative della magistratura e non interferisca con la sua azione". Questa la presa di posizione dei magistrati di Area. ''Compito della magistratura è tutelare i diritti delle persone e i loro beni fondamentali, fra i quali in primis la salute, l'integrità fisica e la dignità, e svolgere ogni doverosa attività di indagine ogni qualvolta siano ravvisabili possibili notizie di reato - sottolinea, secondo quanto riporta l'Adnkronos, la segretaria di Area, Cristina Ornano - . Nello svolgimento di tali compiti la magistratura è soggetta soltanto alla legge e alle verifiche interne previste dal sistema processuale. Pertanto all'esecutivo, in ossequio al principio della separazione dei poteri e dell'autonomia e indipendenza della magistratura, non è consentito interferire, limitare o porre veti all'azione della autorità giudiziaria nell'espletamento dei suoi doveri. Chiediamo perciò che la politica rispetti le prerogative della magistratura e non effettui indebite invasioni di campo''.

"Io non li avrei fatto sbarcare, il procuratore si è assunto questa responsabilità - ha detto, secondo quanto riporta l'Adnkronos, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la registrazione di 'Quarta Repubblica' che andrà in onda questa sera su Rete 4 - . Se li ha fatti sbarcare per sequestrare la nave mi può andare bene, se li ha fatti sbarcare per arrestare l'equipaggio, va bene; se la nave invece va in giro di nuovo a zonzo nel Mediterraneo avrei diverse valutazioni, poi vediamo".