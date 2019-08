Caso Open Arms, la Procura chiede la convalida del sequestro della nave

Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha chiesto al gip la convalida del sequestro preventivo della nave della Open Arms, al centro di un braccio di ferro internazionale da settimane. L'istanza è stata formalizzata in tarda mattinata, entro le 48 ore previste. Il gip Stefano Zammuto avrà, adesso, dieci giorni di tempo per decidere.

Il sequestro, che ha comportato lo sbarco immediato dei migranti a bordo, è stato disposto nell'ambito dell'ultimo dei tre filoni di indagine che la magistratura agrigentina ha aperto in pochi giorni, che ipotizza il reato di omissione di atti di ufficio in relazione alla mancata evacuazione della nave, che - secondo l'accusa - sarebbe stata necessaria per ragioni di natura sanitaria, e alla mancata ottemperanza dell'ordinanza del Tar che sospendeva il divieto di ingresso in acque italiane.