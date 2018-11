Caso Montante, "Report" vola da Moncada: "Non volevo avere a che fare con la mafia"

La trasmissione “Report”, in onda sulle reti Rai, ha fatto il punto sul caso Montante. Uomo che per dieci anni è stato il paladino dell’antimafia. Costruttore di ammortizzatori e biciclette, ex vice-presidente di Confindustria, nel 2015 finisce sotto inchiesta per concorso esterno in associazione mafiosa e il 14 maggio scorso il Tribunale di Caltanissetta lo arresta per corruzione, spionaggio e accesso abusivo a sistema informatico. "A contribuire alla creazione di questo falso eroe - fa sapere Report - c'è stato anche, inconsapevolmente, lo scrittore Andrea Camilleri".

Intervistato ai microfoni della Rai, anche Salvatore Moncada. Imprenditore agrigentino re dell’eolico e presidente della Fortitudo Agrigento, squadra di basket che milita nel campionato di A2.

"Io mi sono allontanato da Confindustria, perché ho detto chiaramente di non volere avere a che fare con la mafia dei colletti bianchi". Queste le parole dell'imprenditore Salvatore Moncada.