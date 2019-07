Caso Alex, Palazzotto per 6 ore dai pm: l'interrogatorio non è concluso

E' durata quasi sei ore la prima parte dell'interrogatorio del capo missione del veliero Alex, della Ong Mediterranea, Erasmo Palazzotto, deputato di Leu, sotto inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e “disobbedienza, resistenza e violenza a nave da guerra”.

L'attivista è arrivato in procura attorno alle 15,30 ed è uscito alle 21,25 dopo avere risposto alle domande del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e del pm Gianluca Caputo, titolari dell'inchiesta. L'audizione è stata sospesa e continua domani mattina. L'approdo del veliero, con i migranti salvati in acque libiche, al quale era stato vietato l'ingresso in acque territoriali ai sensi del decreto sicurezza bis, è avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 luglio. Palazzotto, che durante l'interrogatorio è stato assistito dagli avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano, ha annunciato che rinuncerà all'immunità parlamentare.

"L'onorevole Palazzotto - ha detto ai cronisti presenti all'uscita del tribunale l'avvocato Lanfranca - ha risposto a tutte le domande ma l'interrogatorio non è finito. Non c'è stato alcun momento di difficoltà perché la vicenda è lineare, è stato fatto di tutto per aiutare gente in difficoltà e questo è quello che l'onorevole Palazzotto sta raccontando in maniera puntuale, precisa e documentando tutti i passaggi".

Palazzotto, per il momento, ha accettato di rispondere solo alle domande sulla raccolta di fondi per le Ong. "La cifra a nostra disposizione servono per i provvedimenti assunti nei confronti di Mediterranea, le spese legali sono minime perchè i nostri avvocati sono a disposizione per supportare l'Ong".