Covid-19, altro giorno senza nuovi casi positivi: l'incubo è finito?

Per il quarto giorno di fila nessun nuovo caso positivo di Coronavirus si segnala in provincia di Agrigento. Il giornaliero report realizzato dall'Azienda sanitaria provinciale, infatti, parla di 227 tamponi realizzati e nessun soggetto individuato affetto dal Covid oltre ai quattro già risultati positivi nelle scorse settimane e attualmente in trattamento sanitario domiciliare a Campobello di Licata, Canicattì, Raffadali e Sciacca, oltre che un soggetto affetto da Covid a Lampedusa (rispetto al quale è territorialmente competente l'Asp di Palermo e nessun ricoverato. In totale i malati dall'inizio della pandemia sono stati 128.

Insomma, il virus sembra aver allentato la sua presa anche dopo il "via libera" di inizio giugno, per quanto non siano ancora trascorsi i 14 giorni canonici di incubazione che potrebbero portare - purtroppo - anche ad eventuali rivalutazioni da parte del Governo nazionale delle misure attualmente messe in campo.

Restano, comunque, immutate le regole sul distanziamento sociale, l'uso di mascherina in luoghi chiusi, la pulizia delle mani come strumenti, oggi, per evitare ulteriori rischi per la collettività, anche perché, come ci dimostra il tampone positivo riscontrato a Canicattì alcuni giorni fa, il virus non è scomparso.