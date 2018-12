Casette dell'acqua, nessuna ditta aggiudicataria: tutto da rifare

Casette dell'acqua, nonostante gli annunci trionfalistici il servizio non è partito né è stato aggiudicato.

Sì perché alla fine, delle due ditte che hanno risposto al bando di gara partecipanti, nessuna è stata selezionata dagli uffici, perché mancanti dei requisiti richiesti. Quindi tutto da rifare, a partire dalle procedure di individuazione di un gestore del servizio. Il percorso non si deve fermare, per l'Amministrazione comunale, la quale ha confermato l'interesse alle "politiche di riduzione della produzione di rifiuti" che sono in qualche modo connesse alla realizzazione delle casette, dato che si contrae la produzione di plastica, soprattutto.

Per cercare però di ampliare la platea di coloro che potranno partecipare alla nuova selezione, il Comune rivedrà parzialmente l'offerta. "Sulla scorta di quanto già sperimentato con la precedente selezione - si legge - e al fine di consentire un investimento economico più sostenibile e attirare maggiore interesse da parte degli operatori economici, di rivedere il numero dei siti per l'installazione delle casette". La nuova distribuzione vedrà una casetta in piazzale Vincenzo Dona, zona ispettorato forestale; una in largo La Scala, al Quadrivio Spinasanta; una alla Bibbirria, in piazzetta Don Bosco; una a Fontanelle Nord, in via Di Giovanni; una in piazza del Vespro al Villaggio Mosè; una in via Nettuno-piazza Giglia a San Leone; una a Villaseta, via della Concordia e una all'ex abbeveratoio di Giardina Gallotti.

La nuova gara, verosimilmente, vedrà la luce nelle prime settimane del 2019.