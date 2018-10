"Casette dell'acqua", nulla di fatto: una ditta esclusa e l'altra non ammessa

“Casette dell'acqua” ad Agrigento? Sembra proprio che se ne continuerà soltanto a parlare. Alla gara d’appalto – concessione per cinque - per l’istallazione e gestione degli impianti che devono erogare acqua microfiltrata hanno partecipato soltanto due ditte: una di Casteltermini e l’altra di San Cataldo. Una, non è stata ammessa. L’altra è stata esclusa. Lo ha deciso, nelle ultime ore, la commissione di gara composta da Giuseppe Principato, dirigente del quinto settore nonché presidente di gara; Gaetano Greco, funzionario del terzo settore: Sanità e da Francesco Di Vincenzo, funzionario del settimo settore: Polizia municipale.

Contro il verbale della commissione di gara potranno essere formulate opposizioni o reclami nei prossimi cinque giorni. Intanto, dunque, tutto resta in standby e di “Casette dell’acqua” – per erogare 24 ore su 24 l’acqua potabile microfiltrata proveniente dalla rete idrica comunale – se ne continuerà soltanto a parlare. Bisognerà, appunto, capire se ci saranno o meno opposizioni e reclami e come finiranno o se, invece, si dovrà ricominciare tutto da capo.