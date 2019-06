La città avrà le sue casette dell'acqua: aggiudicata la gara

Agrigento avrà le sue casette dell'acqua. Gli uffici comunali, infatti, hanno aggiudicato formalmente la gara ad una società che si farà carico di acquistare, installar e gestire le strutture che forniranno acqua potabile, sia frizzante che naturale ad un prezzo massimo di 6 centesimi al litro alla spina. Quindi un risparmio economico ma anche una riduzione dell'impatto sull'ambiente, dato che si andranno a ridurre le enormi quantità di plastica connesse alle classiche bottiglie per l'acqua minerale.

"Ce l’abbiamo fatta, abbiamo ottenuto un altro risultato - esulta il consigliere comunale Pietro Vitellaro -. Il Comune ha finalmente aggiudicato la gara ed ha individuato l’operatore economico disposto ad acquisire e gestire le casette dell’acqua per la Città di Agrigento".

In tutto saranno nove i punti previsti per l'installazione delle strutture: piazza Don Bosco alla Bibbiria, largo La Scala in via XXV Aprile, piazzale Vincenzo Dona al Campo sportivo, cioè dove si trova l'ispettorato forestale, in piazza del Vespro al Villaggio Mosè, in via Gela al Villaggio Peruzzo, in via belvedere a Giardina Gallotti (nei pressi del vecchio abbeveratoio), via San Giuseppe a Montaperto, via Alessio Di Giovanni a Fontanelle (zona uffici comunali), in via Isola d'Elba a Monserrato e presso l'ex centro commerciale di via della Concordia a Villaseta. Aree in realtà indicative, perché le installazioni dovranno essere poi di fatto concordate caso per caso da Comune e concessionario.