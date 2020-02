Giro di prostituzione nel centro storico gestito da un'intera famiglia, gli arrestati dal gip

Sono stati fissati per domani mattina alle 9,30, nell'apposita sala del secondo piano del tribunale, gli interrogatori di garanzia dei tre arrestati dell'operazione "Bed and Babies", che ha sgominato un giro di prostituzione che sarebbe stato allestito in alcuni appartamenti di via Saponara, nel centro storico, nell'ambito della quale è stata arrestata un'intera famiglia.

All'alba del 6 febbraio sono finiti ai domiciliari Emanuele Pace, 66 anni, la moglie Pierina Miccichè, 52 anni e il loro figlio Vasilij Pace, 30 anni.

I tre indagati, che hanno nominato come difensori gli avvocati Giuseppe Lo Dico ed Emilio Dejoma, saranno interrogati dal gip Alessandra Vella che ha emesso il provvedimento su richiesta del pm Elenia Manno.